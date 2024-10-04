'Geleceğin Yıldız Sporcuları'nı bulabilmek için Yalova'da düzenlediği sporcu seçmelerinde bin 500 sporcu arasından sıyrılarak ilk 20 sporcu arasına kalan Hamza Yalçın Galatasaray'dan davet aldı.

Galatasaray Spor Kulübü, 'Geleceğin Yıldız Sporcuları'nı bulabilmek için Yalova'da düzenlediği sporcu seçmelerine bin 500 sporcu katıldı. Şırnak Petrolspor alt yapısında oynayan 12 yaşındaki Hamza Yalçın, gösterdiği başarılı performans ile seçmelerde ilk 20 sporcu arasına kaldı. Genç sporcu Hamza Yalçın, gösterdiği başarılı performans ile Galatasaray scout ekibinin dikkatini çekti ve Galatasaray'da oynamak için davet aldı. - ŞIRNAK