- Hamza Hamzaoğlu: "Süper Lig'e çıkarsak hedefimize ulaşmışız demektir"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e çıkmaları durumunda hedeflerine ulaşmış olacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maçın ardından değerlendirmelerde bulunarak, "Geçen haftaki galibiyetten sonra Altınordu'ya karşı kazanmak istiyorduk. Buradan alacağımız 3 puan, bizim için play-off şansımızı daha da güçlendirecekti. Maalesef beraberlikle ayrıldık. Aslında maça da iyi başladık. İlk yarı oldukça iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe hiç fırsat vermeden pozisyonlar bulmaya çalıştık. Oyunun kontrolünü elimizde tutup, son dakikalarda golü de bulduk. 2. yarıya da kötü başlamadık aslında ama bir anlık konsantrasyon eksikliği basit top kaybı, duruş hatası, kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyordu ve kalemizde golü gördük. O golün şokunu atlatamadan 2. golü gördük. 2-1 mağlup duruma düştükten sonra bu maçı çevirebilmek için oyuncularımın her şeyini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bu da bizim için önemli. 2-2'yi yakaladık, belki 3'ü de bulabilirdik. Ama 2-2 ile maçı bitirdik. Altınordu'yu tebrik ediyorum. Takım olarak bana göre, iyi genç oyunculara sahipler. Hüseyin hocayı da tebrik ediyorum. Kaybettiğimiz puanları bundan sonraki haftalarda toplamaya çalışacağız. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de olursak hedefimize ulaşmışız demektir. Bunun için 2 yol var, biri play-off diğeri ilk 2. İkisi için de şansımızı zorlayacağız" ifadelerini kullandı.