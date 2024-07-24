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Hamza Bakır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil edecek Hamza Bakır, madalyayla dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil edecek Hamza Bakır, madalyayla dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Olimpiyatlarda grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkacak 23 yaşındaki Hamza Bakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

12 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu ile 3 olimpiyat madalyası bulunan Rıza Kayaalp'in yerine Paris 2024'e gidecek Hamza, sorumluluğunun farkında olduğunu vurguladı.

Rıza Kayaalp ile yıllardır güreş camiasının içinde yer aldıklarını ve birlikte çalıştıklarını belirten Hamza, "Uzun süre onu hazırladım, Allah razı olsun o da bana çok yardımcı oldu. Şimdi de bayrak bize devredildi. Devraldığım bayrağı, en iyi şekilde temsil edeceğim. Madalyayla ülkeme dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza, güreş faaliyetlerine katılması geçici yasaklanan Rıza Kayaalp'in yerine Türkiye'yi temsil edecek olmasıyla ilgili, "Sorumluluğu tabii ki üzerimizde. Ama biz bildiğimiz, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Yine en iyi şekilde işimizi yapıp, ülkemize iyi neticelerle dönmek istiyoruz." diye konuştu.

"Her duruma karşı hazırız"

Kafile listesine olimpiyatlara kısa bir süre kala dahil edilen Hamza, oyunlara yeterince hazır olup olmadığıyla ilgili soru üzerine şöyle devam etti:

"Sporcu olduğumuz için her zaman, her duruma karşı hazırız. Ama açıkçası böyle bir şeyin olacağını hiç kimse tahmin etmiyordu. Ben, Rıza ağabeye aynı şekilde antrenmanlarda yardımcı oluyordum. U23'ten döndükten sonra hep birlikteydik. Hatta olimpiyata kadar ona hep yardımcı oldum. Böyle bir olayla karşılaşınca tabii ki biz de işimizin gereği hazırız ve elimizden geleni yapacağız."

Alt yaş gruplarında dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Hamza Bakır, ilk defa katılacağı olimpiyatlarda da iddialı olduğunun altını çizerek, "Büyüklerde gidebileceğim en üst seviye organizasyona gideceğim. Buradan da en iyi sonuçlarla dönmeyi amaçlıyorum. Bizim işimiz gezmek değil. Hedefimiz her zaman madalyayla ülkemize dönmek. Tatil için gitmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, rahatsızlığı dolayısıyla kullandığı ilaç nedeniyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddenin vücudunda rastlanması sonucu lisansının geçici askıya alındığını belirtmişti.

Yaşanan bu olay üzerine Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Paris 2024 kadrosundan çıkarılan Rıza Kayaalp'in yerine 130 kiloda Hamza Bakır olimpiyat listesine eklenmişti.

Kaynak: AA / Spor

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