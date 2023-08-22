Hamleler hızlı tempoda yapıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Hızlı Satranç Turnuvası'nda usta sporcular, becerilerini hız ve farklılıklarıyla birleştirerek sergiledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşatan geleneksel spor etkinlikleri çerçevesinde, Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte hızlı satranç tutkunları bir araya geldi. Zeka ve stratejiyi satranç tahtalarının üzerinde buluşturan etkinlikte, ustaların hamleleri nefes kesici bir atmosferde gerçekleşti.

"Performanslar bizleri mutlu etti"

Düzenlenen etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Satranç Antrenörü Seda Altunbaş, yarışmacıların hızlı tempoda oynanan oyunda sergiledikleri performanstan mutluluk duyduklarını belirtti. Eğitmen Altunbaş, "30 Ağustos Zafer Bayramı Geleneksel Satranç Turnuvasını, bu yıl hızlı formatta gerçekleştirdik. Katılımcılarımız, her hamlede kendi yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için zorlu mücadeleler verdiler. Kulüplerimizde mücadele eden usta sporcularımızın yarışmasında büyük bir çekişme yaşandı. Sporcularımız, hızlı düşünme ve strateji becerilerini en üst seviyede kullanarak izleyenleri adeta büyüledi. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun büyük destekleriyle, satranç branşında gerçekleştirilen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bizler de bu etkinliklerde sporcularımızla buluşmaktan ve onların başarı dolu performansını takip etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP