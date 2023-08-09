Hamit Altıntop'a kız çocuğu için tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kız çocuğu olan milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un yeni bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Sayın Hamit Altıntop ve değerli eşi Feyza Altıntop'u tebrik ediyor; minik Amal Lena'ya sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.