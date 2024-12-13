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Hamide Nur Tekdemir, Kros Şampiyonasında Türkiye 2.'si Oldu

Hamide Nur Tekdemir, Kros Şampiyonasında Türkiye 2.'si Oldu
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Afyonkarahisarlı kros koşucusu Hamide Nur Tekdemir, Antalya'da yapılan Bölgesel Kros Ligi Finali'nde U18 bayanlar kategorisinde Türkiye 2.'si olarak büyük bir başarıya imza attı. Antrenörü Metin Şimşek ile çalışmalarına devam eden Tekdemir, milli takıma girme hedefinde.

Afyonkarahisarlı kros koşu sporcusu Hamide Nur Tekdemir, katıldığı şampiyonada Türkiye 2.'ncisi oldu.

Bölgesel kros koşu finali Antalya'da yapıldı. Antalya'da yapılan Bölgesel Kros Ligi Finali Yarışmasında U18 bayanlar kategorisinde yarışan Afyonkarahisarlı sporcu Hamide Nur Tekdemir Türkiye 2.'ncisi oldu.

Antrenör Metin Şimşek gözetiminde çalışmalarına devam Tekdemir'in hedefinin ise milli takıma girerek Türkiye'yi temsil etmek olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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