Hamide Doğangün Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dördüncü oldu
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 800 metre T53 sınıfında milli sporcu Hamide Doğangün, dördüncü oldu. Yarışı 1.51.70'lik derecesiyle tamamlayan Doğangün, altın madalyayı İsviçreli Catherine Debrunne'nin kazandığı müsabakada başarılı bir performans sergiledi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 800 metre T53 sınıfında milli sporcu Hamide Doğangün, dördüncü oldu.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 800 metre T53 sınıfında final müsabakası yapıldı.
Milli sporcu, yarışı 1.51.70'lik derecesiyle 4. sırada tamamladı.
Altın madalyayı 1.41.04'le paralimpik rekoru kıran İsviçreli Catherine Debrunne elde etti. Gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Samantha Zhou, bronz madalyayı ise Çin'den Hongzhuan Zhou kazandı.