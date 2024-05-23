Hamide Doğangün Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar 400 metre T53 kategorisinde bronz madalya kazandı. Hamide, 58 saniyelik süresiyle 3'üncülüğü elde etti ve 400 metrede dünya 3'üncüsü oldu.
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar 400 metre T53 kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Hamide, 58 saniyelik süresiyle 3'üncülüğü elde etti.
Hamide böylece 800 ve 100 metreden sonra 400 metrede de dünya 3'üncüsü oldu.