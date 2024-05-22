Hamide Doğangün Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar 100 metre T53 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Hamide, 16.95 saniyelik süresiyle 3'üncülüğü elde etti.

Hamide böylece 800 metreden sonra 100 metrede de dünya 3'üncüsü oldu.