Hamide Doğangün Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar 800 metre T53 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Hamide, 2 dakika 10.42 saniyelik süresiyle 3'üncülüğü elde etti.