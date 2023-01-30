Altay beraberliğinin ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Hakem aleyhimize çok fazla düdük çaldı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sahasında konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hamdi Yılmaz, "Bugün Altay'la oynadığımız lig maçında sahaya galibiyet için çıktık. Altay'ın da puana ihtiyacı vardı, aşağıdan kurtulmak için uğraşıyorlardı. Bizim oyunumuzu etkileyen faktör onların defansif anlayışı içerisinde sahaya çıkmasıydı. 8 kişiyle sahanın içerisinde defans olarak kalmaları, kontra atakla defansımızın altına atılacak topları değerlendirmek için uğraştılar. Bizim oyun düzenimiz bozuldu, konsantrasyonumuz bozuldu. Kalede de gol gördükten sonra biraz daha tempoyu yakalamaya çalıştık. Tempo olarak üst düzeye çıktığımızda an da bu sefer de hakem faktörü ortaya çıktı. Her gittiğimiz pozisyonda faul aleyhimize çok fazla düdük çaldı. Bunun arkasına sığınmıyoruz, puan puandır yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularım gayet iyi koştular, çalıştılar ellerinden geleni yaptılar. Bugün ki maçın değeri de 1 puanmış. Bundan sonraki maçlarımıza inşallah daha sağlıklı bir şekilde çıkmak arzusundayız" diye konuştu. - ANKARA