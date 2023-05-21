- Hamdi Yılmaz: " Eyüpspor'a finallerde başarılar diliyorum"

İSTANBUL - Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, 2-1 mağlup oldukları Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz galip gelseydik play-off'a kalacaktık. Maçın neticesi Eyüpspor'un galibiyetiyle noktalandı. Onlara başarılar diliyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugünkü maç bizim için de Eyüpspor için de çok önemliydi. Biz galip gelseydik play-off'a kalacaktık. Maçın neticesi Eyüpspor'un galibiyetiyle noktalandı. Onlara başarılar diliyorum. Sezonu da kazasız belasız sağlık içinde 56 puanla tamamladık. Bundan sonra da inşallah diğer sezonlarda Türk futboluna faydalı olmaya çalışacağız. Diğer takımlara da başarılar dilerim. Eyüpspor'un da finallerde başarılı olmasını diliyorum" diye konuştu.