Hamburg Tenis Turnuvası'nda Yarı Final ve Final Heyecanı D-Smart'ta

Hamburg Tenis Turnuvası'nda Yarı Final ve Final heyecanı hafta sonu canlı yayınla D-Smart'ta yaşanacak.

ATP 500 tenis turnuvalarını sezon boyunca evlerinize getiren D-Smart Spor Kanalları, hafta sonunda Hamburg Tenis Turnuvası'nın yarı final ve final maçlarını canlı yayınlayacak. Cumartesi saat 17.00'den itibaren iki yarı final mücadelesi 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan ekrana gelirken, Pazar saat 16.00'da başlayacak finalde Spor Smart ve D-Smart GO'dan izleyiciyle buluşacak.

ATP 500 serilerinde bir sonraki turnuva olan Washington turnuvası ise 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında canlı yayınlanacak. - İSTANBUL