Üye Girişi
Haberler

Hamburg'daki Volkspark Stadı, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamburg'daki Volkspark Stadı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ile 4. büyük turnuvasına ev sahipliği yapacak. Stadyum daha önce 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası ile EURO 1988 maçlarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca 2010 UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştır. Stadyum, EURO 2024'te 5 maça ev sahipliği yapacak ve Türkiye'nin son maçına ev sahipliği yapacak.

Hamburg'daki Volkspark Stadı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ile 4. büyük turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'ün ev sahiplerinden Volkspark Stadı, daha önce 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası ile EURO 1988 maçlarının yapıldığı statlar arasında yer aldı.

1974 FIFA Dünya Kupası'nda 3, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda 5 ve EURO 1988'de bir maç, Volkspark Stadı'nda oynandı.

Volkspark Stadı, söz konusu büyük turnuvaların yanı sıra 2010 UEFA Avrupa Ligi finalinin de ev sahibi oldu. Finalde İngiltere'nin Fulham takımını 2-1 yenen İspanya temsilcisi Atletico Madrid, kupayı müzesine götürdü.

5 maça ev sahipliği yapacak

Volkspark Stadı, EURO 2024 maçlarının oynanacağı 10 stat arasında bulunuyor.

Açılışı 1953'te yapılan stat, 2000'de yenilenerek son halini aldı.

Stat, turnuva boyunca biri çeyrek final olmak üzere 5 karşılaşmada ev sahibi olacak.

Hamburg'un evi, Shakhtar Donetsk'i misafir etti

Volkspark Stadı, Alman futbolunun son yıllardaki düşüş yaşayan takımlarından Hamburg'a ev sahipliği yapıyor.

Almanya'nın önde gelen statları arasında bulunan Volkspark, maçlar sırasında 49 bin kişiyi ağırlayacak.

Ayrıca Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezonki maçlarını Volkspark Stadı'nda oynadı.

Türkiye, gruptaki son maçına bu statta çıkacak

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki son maçını Volkspark Stadı'nda oynayacak.

Gruptaki üçüncü hafta maçında Türkiye ile Çekya, 26 Haziran'da bu statta kozlarını paylaşacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Gürcistan-Çekya maçına da ev sahipliği yapacak

Volkspark Stadı, Türkiye-Çekya maçının yanı sıra F Grubu'nda bir karşılaşmaya daha ev sahipliği yapacak.

Grubun ikinci hafta maçında Gürcistan ile Çekya, 22 Haziran'da bu statta karşı karşıya gelecek.

İki takım, TSİ 16.00'da sahaya çıkacak.

Boks müsabakaları ve konserler düzenleniyor

Volkspark Stadı'nda futbol maçlarının yanı sıra zaman zaman boks müsabakaları ve konserler de düzenleniyor.

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Wladimir Klitschko'nun 2011'de İngiliz David Haye'i mağlup ettiği ünvan müsabakası, bu statta yapıldı.

Ayrıca Michael Jackson, Tina Turner, Depeche Mode, Snoop Dogg, Eminem, Metallica, AC/DC, Coldplay, Rihanna, Beyonce, Pink ve Taylor Swift, yıllar boyunca statta konser veren sanatçılar arasında yer aldı.

EURO 2024 maçları

Volkspark Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

16 Haziran: Polonya-Hollanda

19 Haziran: Hırvatistan-Arnavutluk

22 Haziran: Gürcistan-Çekya

26 Haziran: Çekya-Türkiye

5 Temmuz: Çeyrek final

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Bakmadan Geçme

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı? Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi! Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title