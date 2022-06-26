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Halterde Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Halterde Türkiye Şampiyonu oldu

Bartın'da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcu Yasin Yıldızlı, 67 kiloda 210 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Bartın'da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcu Yasin Yıldızlı, 67 kiloda 210 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar ve U15 Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası Bartın'da yapıldı. Ömertepesi Kapalı Spor Salonunda 45 ilden 313 kadın ve 320 erkek olmak üzere toplam 633 sporcunun katılım sağladığı Yıldızlar ve U15 Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen 67 kiloda katılan sporcu Yasin Yıldızlı, toplamda 210 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyayı kaptı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kente şampiyonluk madalyası ile dönen sporcuyu tebrik etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Bartın Sivas Spor Haberler

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