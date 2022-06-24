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Haltercilerden Kabakcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Haltercilerden Kabakcı'ya ziyaret

Giresun'da 40 ilden 400'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Halter Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda Kayseri'yi başarıyla temsil eden sporcular Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Giresun'da 40 ilden 400'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Halter Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda Kayseri'yi başarıyla temsil eden sporcular Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Kategorilerinde Yağmur Bulut ve Bedirhan Kaya ikinci, Fatma Çetin üçüncü, Berran Tanrısever dördüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okul Sporlarında başarılı bir sezon geçirdik. Her branşta olduğu gibi halterde de sporcularımız derecelerle döndüler. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali İhsan Su Giresun gençlik Kayseri Spor Haberler

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