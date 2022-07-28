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Halterciler, Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

Halterciler, Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

Kağıtsporlu halterciler Van'da gerçekleştirilen Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasından bir altın ve 2 gümüş madalya ile döndü.

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Kağıtsporlu halterciler Van'da gerçekleştirilen Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasından bir altın ve 2 gümüş madalya ile döndü.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonası, Van'da yapıldı. Şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un sporcuları, turnuvadan madalyalarla döndü. 42 ilden toplam 320 sporcunun katıldığı şampiyona Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı haltercileri, şampiyonadan bir altın ve 2 gümüş madalyayla ayrıldı. Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden Berfin Altun U23 64 kilogramda altın madalyanın sahibi olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı. 49 kilogramda Hasret Bozyıl ve 55 kilogramda Aydanur Mert ise gümüş madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Van Spor Haberler

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