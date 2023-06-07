Halter Türkiye Şampiyonası Denizli'de başlıyor

Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 08-11 Haziran tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşecek organizasyona 45 ilden 493 sporcu yer alacak.

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 08-11 Haziran tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşecek yarışmalar için Şampiyonanın koordinasyonunu yürüten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar devam ediyor.

493 sporcu şampiyonluk için podyuma çıkacak

Türkiye Halter Yıldızlar Şampiyonası Final Müsabakaları için 45 farklı ilden toplam 493 sporcunun Denizli'de olacağı kaydedildi. İllerinde ve gruplarında başarılı olan sporcuların yarışacağı Türkiye Şampiyonasının teknik toplantısı 07 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak. - DENİZLİ