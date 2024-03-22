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Halter Şampiyonu Kaan Kahriman, Olimpiyat Şampiyonluğu İçin Hedef Belirledi

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Ortaokul öğrencisiyken "yaramaz" diye enerjisini atması için okul müdürü tarafından yönlendirildiği halterde dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden Kaan Kahriman, başarısını olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Küçükken hareketli yapısıyla dikkati çeken Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Kaan Kahriman, 11 yaşında haltere başladı.

Kaan, azmi ve yeteneği sayesinde haltere başladıktan 3 ay sonra Minikler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Sonraki süreçte katıldığı ulusal müsabakalarda Türkiye şampiyonluğu dahil çeşitli dereceler elde ederek milli takıma seçilen Kaan Kahriman, uluslararası arenada da başarı gösterdi.

Yunanistan'da 2022 yılında düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası ile son olarak şubatta Bulgaristan'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kaan Kahriman'ın bundan sonraki hedefi, olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak.

"Spora başladıktan sonra yaramazlığım geçti"

Kaan Kahriman, AA muhabirine, haltere başlama serüveninden bahsederek, spora başladıktan sonra yaramazlığının geçtiğini ve daha çok sosyalleştiğini söyledi.

Bartın Üniversitesinin spor salonlarında antrenörlerinin gözetiminde yoğun bir programla organizasyonlara hazırlandığını aktaran Kaan, hedefinin bu yıl düzenlenecek uluslararası şampiyonalarda da altın madalyaya ulaşmak olduğunu kaydetti.

Kaan Kahriman, son olarak Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını dile getirerek, "Oradaki duyguyu kimseye anlatamam. İstiklal Marşı okunurken karnımda kelebekler uçuştu." diye konuştu.

Uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla gururlandığını belirten Kaan, "Son şampiyonada kendime inanamadım ve çok sevindim. Ama oradaki asıl hedefim, rekor kırıp şampiyon olmaktı. Hedefim, bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanarak gittiğim ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak. En büyük hedefim, 2028 Olimpiyatları'na katılarak altın madalyayla dönmek. Şu anda tüm hazırlıklarım 2028 Olimpiyatları'nda şampiyon olmak üzerine." ifadelerini kullandı.

Kaan Kahriman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, Bulgaristan'da elde ettiği başarıdan dolayı kendisini tebrik etmesinin motivasyonunu artırdığını sözlerine ekledi.

"Üniversitemizde sporcularımıza yapılan ciddi yatırım var"

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan ise 986 öğrencisi bulunan fakülteden şu ana kadar 159 öğrenciyi milli sporcu olarak mezun ettiklerini, 127 öğrencinin de milli sporcu olarak eğitim öğretimlerine devam ettiğini söyledi.

Demirhan, iki öğrencinin de 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edeceğini aktararak, "Üniversitemizde son 5-6 yıldır sporcularımıza yapılan ciddi yatırım var. Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun, sporu gençlerimiz için önemli bir yatırım olarak görüyor. Bu anlamda gençlerimizi gerek psikolojik gerekse eğitim olarak destekliyor. Hem bu destek hem de öğrencilerimizin gayretleriyle başarılar da geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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