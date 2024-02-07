Halter Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Halter Milli Takımı, 12-20 Şubat'ta Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum'da sürdürüyor.

Kentteki bir otelde düzenlenen kampta milli sporcular, antrenörler İsa Makal, Mehmet Doğan ve Gökhan Kuşçuoğlu yönetiminde şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli Takım Antrenörü İsa Makal, AA muhabirine, çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Kasımda başlayan kampın sonuna geldiklerini belirten Makal, "Kısmet olursa 10 Şubat'ta bir grup, 11 Şubat'ta bir grup Bulgaristan'a gideceğiz. 12 Şubat'ta müsabakalar başlıyor. Sıkletine göre yarışmaları yapacağız." dedi.

Kampa tam kadro katıldıklarını, gençlerden de takviye yaptıklarını vurgulayan Makal, "Takımımızda büyük 6 sporcumuz mevcut. Dört genç sporcumuzu da takıma monte ettik. 2004-2005 doğumlu çocuklar, önümüzdeki yıllarda büyük takımda çok büyük başarılar bekliyoruz." diye konuştu.

Çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Makal, "Ufak tefek rahatsızlıklar oldu, çocuklarda gribal enfeksiyonların dışında herhangi bir sıkıntımız olmadı. Buranın ortamı da çok müsait, dışarı da çıkmıyorlar. Çocuklar artık Avrupa Şampiyonası'nda hedefe kilitlendi. Bundan dolayı da iyi bir kamp süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün sporculardan madalya beklediklerinin altını çizen Makal, şöyle devam etti:

"İnşallah bayrağımızı dalgalandıracağız. Kürsüde hepsini görmek istiyoruz. Genç sporcuların da yapabilecekleri derecenin en iyisini yapıp kürsü olmasa da en iyi dereceleriyle milli takımlara katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ülkemize İstiklal Marşı'mızı okutarak, bayrağımızı dalgalandırarak, madalyalarla döneceğimize inanıyorum. Türk halkına birçok şeyi armağan edeceğimizi düşünüyorum."

"Takımımızın durumu çok iyi"

Milli takım kaptanı Muammer Şahin ise üç aydır Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını ve zorlu bir süreçten geçtiklerini anlattı.

Halter Milli Takımı'nın çok iyi durumda olduğuna dikkati çeken Şahin, "Takımımızın durumu çok iyi. Kalan süreyi de tamamlayıp yüzde yüz daha iyi olup yarışmaya gideceğiz. İnşallah orada hedeflerimiz çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Enerji ve motivasyonlarının yerinde olduğunu söyleyen Şahin, Türkiye'ye altın madalyalar kazandırmak istediklerini vurguladı.