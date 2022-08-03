Halter Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor Erkek Halter Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor. Erkek Halter Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor. Konya'da 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak organizasyon için geri sayım devam ederken, Halter Milli Takımı, Ankara'da 3 Temmuz'da başlayan kamp çalışmalarının son aşamasına geldi. Organizasyonda en iyi sonuçları almak için mücadele edeceklerini belirten Halter Milli Takımı Antrenörü İsa Makal "Erkek Milli Takım olarak Akdeniz Oyunları sonrasında yine bir büyük organizasyonda mücadele edeceğiz. Kendi seyircimiz önünde Konya'da madalyalar almak tek hedefimiz." ifadelerini kullandı. Antrenörler Mehmet Doğan, İsa Makal, Mehmet Semih Ceylan yönetimindeki kampta şu sporcular yer alıyor: Muammer Şahin (55 kilo), Ferdi Hardal (61 kilo), Kaan Kahriman (67 kilo), Yusuf Fehmi Genç (67 kilo), Celil Erdoğdu ve Batuhan Yüksel (81 kilo), Hakan Şükrü Kurnaz (89 kilo), Ulaş Can Kurnaz (89 kilo), Onur Demirci (102 kilo) ve Taner Çağlar (109 kilo). Spor AA / Damla Yücel Konya Spor Haberler

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