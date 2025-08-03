Halkbank, Yoandy Leal ile Devam Ediyor

Halkbank, Yoandy Leal ile Devam Ediyor
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Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, deneyimli smaçör Yoandy Leal Hidalgo ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladığını duyurdu. Leal, geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla takımına önemli katkılar sağlamıştı.

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, tecrübeli smaçör Yoandy Leal Hidalgo'nun 2025-2026 sezonunda da takımında yer alacağını açıkladı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında tecrübeli smaçör Yoandy Leal Hidalgo ile yoluna devam etme kararı almıştır. Geçtiğimiz sezon kadromuza katılan ve hem Efeler Ligi hem de CEV Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken Leal, güçlü hücumları, servis etkinliği ve oyun zekasıyla takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Kariyerinde Brezilya ve İtalya liglerinde sayısız başarıya imza atan, uluslararası arenada Küba ve Brezilya milli takımlarında forma giyen Yoandy Leal'in, yeni sezonda da takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Yoandy Leal'e Halkbank forması altında başarılarla dolu ve sağlıklı bir sezon diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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