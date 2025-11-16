Halkbank Voleybol Takımı, Altekma'yı Zor Bir Maçta Yendi
Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta setler 25-21, 22-25, 16-25, 25-21 şeklinde sonuçlandı.
Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Atatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Serhat Semiz
Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Matthew Ewert, Gulhan Emir Pinar, Gabriel Jose da Silva Candido, Cafer Kirkit, Bertug Ondes, Arda Kara (L), Huseyin Sahin(L), Mehmet Bogachan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Kenan Sarp Derince, Dunya Kandemir, Niyazi Ulas Dokumaci, Zilic Branko
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler
Setler: 25-21, 22-25, 16-25, 25-21 - İSTANBUL