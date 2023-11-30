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Halkbank ve Ziraat Bankkart Şampiyonlar Ligi'nde galip

30 Kasım 2023 10:06 Son Güncelleme: 10:08 Abone Ol

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank ve Ziraat Bankkart, gruplarında oynadıkları maçları kazandı. Halkbank Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Ziraat Bankkart ise Polonya'nın Grupa Azoty takımını 3-2 mağlup etti. Başkent temsilcileri, gruplarda oynadıkları iki maçtan da galip ayrılarak avantaj sağladı.