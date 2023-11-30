Halkbank ve Ziraat Bankkart Şampiyonlar Ligi'nde galip
Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank ve Ziraat Bankkart, gruplarında oynadıkları maçları kazandı. Halkbank Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Ziraat Bankkart ise Polonya'nın Grupa Azoty takımını 3-2 mağlup etti. Başkent temsilcileri, gruplarda oynadıkları iki maçtan da galip ayrılarak avantaj sağladı.
Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank ve Ziraat Bankkart, gruplarında oynadıkları maçları kazandı.
CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Halkbank, dün akşam sahasında karşılaştığı Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini 3-2 yendi.
Halkbank, organizasyonun ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko'yu 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
A Grubu ikinci maçında dün akşam sahasında karşılaştığı Polonya'nın Grupa Azoty takımı karşısında 3-2 galip gelen Ziraat Bankkart, organizasyonun ilk maçında da deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yenmişti.
Başkent temsilcileri, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadıkları iki ayrı karşılaşmadan galip gelerek, önemli avantaj elde etti.