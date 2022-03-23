Halkbank'tan CEV Challenge Kupası'nda gümüş madalya - Haberler

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Halkbank'tan CEV Challenge Kupası'nda gümüş madalya

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Halkbank'tan CEV Challenge Kupası'nda gümüş madalya

SALON: Narbonne ArenaHAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Ilaria Vagni (İtalya)NARBONNE VOLLEY: Bassereau, Ramos, Rodrigues, Zanotti, Zerba, Uriarte, Durand (L), Duee (L) (Jouffroy)HALKBANK: Bruno, Oğuzhan, Hernandez, Yiğit, Vigrass, Selçuk, Volkan (L), Caner (L) (Aslan, Efe,...

SELÇUK, İZMİR (DHA) -

SALON: Narbonne Arena

HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Ilaria Vagni (İtalya)

NARBONNE VOLLEY: Bassereau, Ramos, Rodrigues, Zanotti, Zerba, Uriarte, Durand (L), Duee (L) (Jouffroy)

HALKBANK: Bruno, Oğuzhan, Hernandez, Yiğit, Vigrass, Selçuk, Volkan (L), Caner (L) (Aslan, Efe, Vucicevic)

SETLER: (25-22, 22-25, 25-23, 25-19) Altın set (21-19)

SÜRE: 168 dakika (30' 32' 38' 29') Altın set (39')

Halkbank, CEV Challenge Kupası Finali'nde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Narbonne Volley takımına 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından oynanan altın seti 21-19 kazanan Narbonne Volley şampiyonluğa uzanırken; Halkbank CEV Challenge Kupası'ndaki ilk yenilgisiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Halkbank, Almanya, Selçuk, İtalya, Spor, Haberler

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