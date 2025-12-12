Halkbank oyuncusu Sliwka takımından memnun

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Polonyalı smaçör Türkiye'de yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyduğunu ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde sahada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aleksander Sliwka, Ankara'nın büyüklüğü, atmosferi ve kulübün profesyonel yapısından duyduğu memnuniyeti anlattı.

Kulübün profesyonel yapısı sayesinde her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayan Sliwka, "Halkbank'taki ortamdan gerçekten çok etkilendim. Kulüp, oyuncularına çok iyi bakıyor ve iyi voleybol oynayabilmemiz için ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyor. Özellikle toparlanma sürecimde kulübün profesyonel yapısı her geçen gün daha iyiye gitmemde büyük rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ilk maçına CEV Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka LUK Lublin ile oynadıkları maçta çıktığını anlatan Polonyalı smaçör, "Sahaya geri döndüğüm için gerçekten çok mutluydum. Açık konuşmak gerekirse bunun bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Yeniden sahadaki duyguları yaşayabilme fırsatı bulduğum için çok minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında oynayacakları Ziraat Bankkart maçını zor olacağına dikkati çeken Sliwka, şunları kaydetti:

"Bu maç hem bizim hem de rakibimiz için çok büyük bir karşılaşma olacak. Ligde şu anda 1. ve 2. sıradayız, bu da derbinin önemini daha da artırıyor. Maçı kazanacak kaliteye sahibiz ama kesinlikle çok zor bir maç olacak. Ziraat Bankkart sezon boyunca henüz yenilmedi. Maçın başlaması için sabırsızlanıyorum."