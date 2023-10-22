Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 Yendi
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer
Spor Toto: Berezhko, Mustafa Cengiz, Vucicevic, Sharifi, Mustafa Koç, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sercan Yüksel Bıdak, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Yiğit Savaş Kaplan)
Halkbank : Nimir, İzzet Ünver, Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Yiğit Hamza Aslan, Serhat Coşkun, Tuna Uzunkol)
Setler: 23-25, 11-25, 18-25
Süre: 76 dakika (28, 22, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor