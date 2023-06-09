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Halkbank, smaçör Oğuzhan Doğruluk ile sözleşme yenilemedi

Halkbank, smaçör Oğuzhan Doğruluk ile sözleşme yenilemedi

Spor Haberleri

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, smaçör Oğuzhan Doğruluk ile yollarını ayırdı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, smaçör Oğuzhan Doğruluk ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunda formasını giyen Oğuzhan Doğruluk ile karşılıklı anlaşarak yeni kontrat imzalamama kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Mavi-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki oyuncuya emekleri için teşekkür ederek başarı diledi.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

voleybol Halkbank Sigorta Spor Haberler

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