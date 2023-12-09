Halkbank, Sir Sicoma Perugia'ya 3-0 mağlup oldu
Halkbank, 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya'nın Sir Sicoma Perugia takımına 3-0 yenildi. Üçüncülük maçı için Suntory Sunbirds-Itambe Minas maçının kaybedeniyle karşılaşacak.
SALON: Koramangla
HAKEMLER: Wim Cambre, Shin Muranaka
SIR SICOMA PERUGIA: Herrera, Semeniuk, Sole, Giannelli, Plotnytskyi, Resende Gualberto, Colaci (L) (Candellaro, Ropret, Ben Tara, Held, Toscani)
HALKBANK: Perrin, Doğukan, Abdel-Aziz, Ngapeth, Matic, Ma'a, Volkan (L) (Yunus Emre, Aslan, İzzet, Mirza)
SETLER: 25-14, 25-16, 31-29
SÜRE: 82 dakika (23, 25, 34)
Halkbank, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya'nın Sir Sicoma Perugia takımına 3-0 mağlup oldu.
Halkbank, 10 Aralık Pazar günü TSİ 14.30'da Suntory Sunbirds-Itambe Minas maçının kaybedeniyle üçüncülük maçı oynayacak.