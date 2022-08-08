Halkbank oyuncusu Mustafa Koç'un hedefi "100. yılın şampiyonu" olmak - Haberler

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Halkbank oyuncusu Mustafa Koç'un hedefi "100. yılın şampiyonu" olmak

Halkbank oyuncusu Mustafa Koç'un hedefi '100. yılın şampiyonu' olmak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Mustafa Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında "100. yılın şampiyonu" titrini almak istediklerini belirtti.

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Mustafa Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında "100. yılın şampiyonu" titrini almak istediklerini belirtti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Halkbank'ın geçen yıl kadrosuna kattığı milli orta oyuncu Mustafa Koç ile devam etme kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Koç, bu yılın yüksek hedeflerinin tutturulması adına takımına katkı yapacağı için heyecanlı olduğunu ifade ederek, geçen yıl kapısından döndükleri şampiyonlukları elde etmek için çok daha fazla istekli olduklarını ve bunu başarmanın tek yolunun yüksek motivasyonla çok çalışmak olduğunu belirtti.

Mustafa Koç, "Herkes futbolu konuşuyor ama voleybol için de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Biz bu anlamlı yılda rakiplerimizi geride bırakıp, "100. yılın şampiyonu" titrini almak, adımızı tarihe bu gururla yazdırmak istiyoruz. Elbette mücadelemizi Halkbank camiasına yakışan bir vakar ve duruşla, rakiplerimize olduğu kadar kendimize de saygı duyarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Koç voleybol Halkbank Spor Haberler

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