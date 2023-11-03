Halkbank, milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı transfer etti
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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Milli voleybolcumuz Mirza Lagumdzija ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandık. Kulübümüze hoş geldin Mirza Lagumdzija.' ifadeleri kullanıldı. 22 yaşındaki Mirza, 6 yıldır İzmir temsilcisi Arkas Spor forması giyiyordu.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli voleybolcumuz Mirza Lagumdzija ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandık. Kulübümüze hoş geldin Mirza Lagumdzija." ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki Mirza, 6 yıldır İzmir temsilcisi Arkas Spor forması giyiyordu.
Kaynak: AA / Spor