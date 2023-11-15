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Halkbank, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi, bu sonuçla Efeler Ligi'nde 7'de 7 yaptı.