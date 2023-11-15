Halkbank, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi, bu sonuçla Efeler Ligi'nde 7'de 7 yaptı.
Salon: Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Umut Maden
Halkbank : Doğukan Ulu, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Abdel Aziz, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, Tuna Uzunkol, Deniz İvgen)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Can Koç, Gunter, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk, Mustafa Cervatoğlu (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Hoff, Ahmet Can Büyükgöz)
Setler: 25-19, 25-16, 25-23
Süre: 74 dakika (22, 24, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Başkent ekibi, bu sonuçla Efeler Ligi'nde 7'de 7 yaptı.