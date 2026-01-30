Halkbank Voleybol Takımı, Hofer ile yollarını ayırdı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Kanadalı smaçör Brodie Hofer ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teşekkürler Brodie Hofer. Katkın, profesyonelliğin ve bağlılığın için teşekkür ederiz. Kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.