Haberler

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final Etabı Denizli'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final etabına ev sahipliği yapacak. Yarı finaller yarın, final maçı ise pazar günü oynanacak.

BASKETBOLDA Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nın Dörtlü Final etabına Denizli ev sahipliği yapacak. Kadınlarda Türkiye Kupası, Denizli'de sahibini bulacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki organizasyonda yarın yarı finaller, pazar günü de final maçı oynanacak. Çeyrek finallerde Çimsa ÇBK Mersin, Botaş'ı 81-78, Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı 109-56, Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-86, Galatasaray Çağdaş Faktoring de Beşiktaş Boa'yı 77-68 mağlup ederek adlarını son 4 takım arasına yazdırdı. Organizasyonda yarın yarı finalde saat 17.00'de Fenerbahçe Opet-Çimsa ÇBK Mersin, saat 20.30'da Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut maçları oynanacak. Yarı finalde rakiplerini mağlup eden takımlar pazar günü saat 16.00'da aynı salonda finale çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi