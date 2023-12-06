Halkbank, Japonya'ya 3-0 mağlup oldu
Halkbank, 2023 FIVB Erkekler Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımına 3-0 yenildi.
SALON: Koramangla
HAKEMLER: Andrea Puecher, Ivaylo Ivanov
HALKBANK: Perrin, Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Doğukan, Abdel-Aziz, Volkan (L) (Mirza, Aslan)
SUNTORY SUNBİRDS: Onodera, Oya, Fujinaka, Sato, Muserskiy, Alain, Fujinaka (L) (Oniki, Yu)
SETLER: 23-25, 23-25, 16-25
SÜRE: 70 dakika (27,24,21)
Halkbank, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımına 3-0 mağlup oldu.
Organizasyonda B Grubu'nda yer alan Halkbank, gruptaki 2'nci ve son maçında 8 Aralık Cuma günü TSİ 14.30'da Brezilya'nın Sada Cruzeiro takımıyla karşılaşacak.