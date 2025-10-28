Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 Mağlup Etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank : Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Arda Bostan, Hofer)
Galatasaray HDI Sigorta : Arslan Ekşi, Jaeschke, Ahmet Tümer, Patry, Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Gökçen Yüksel, Can Koç, Wright)
Setler: 25-23, 25-20, 27-25
Süre: 98 dakika (32, 26, 40)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor