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Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti

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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Halkbank : Perrin, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Hüseyin Batuhan Duman)

Galatasaray HDI Sigorta : Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Aykut Acar)

Setler: 25-15, 25-19, 25-17

Süre: 68 dakika (20, 25, 23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Başkent ekibinin 1-0 öne geçtiği seride ikinci karşılaşma, 5 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselerek şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Voleybol İstanbul Halkbank Sigorta Spor Güncel Haberler

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