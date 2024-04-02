Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Halkbank : Perrin, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Hüseyin Batuhan Duman)
Galatasaray HDI Sigorta : Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Aykut Acar)
Setler: 25-15, 25-19, 25-17
Süre: 68 dakika (20, 25, 23)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Başkent ekibinin 1-0 öne geçtiği seride ikinci karşılaşma, 5 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselerek şampiyonluk mücadelesi verecek.