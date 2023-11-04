Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Kulüpler Şampiyonası Grup Maçları Programı Belli Oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alacak ve Japonya'nın Suntory Sunbirds ve Brezilya'nın Sada Cruzeiro Volei takımlarıyla mücadele edecek.

FIVB Dünya Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının programı belli oldu.

Hindistan'ın Bangalore kentinde 5 ülkeden 6 ekibin katılımıyla düzenlenecek şampiyona, 6-12 Aralık tarihlerinde yapılacak.

B Grubu'nda yer alan Halkbank, Japonya'nın Suntory Sunbirds ve Brezilya'nın Sada Cruzeiro Volei takımlarıyla mücadele edecek.

A Grubu'nda ise ev sahibi Ahmedabad Defenders, son şampiyon İtaya'dan Sir Sicoma Perugia ve yine Brazilya'dan Itambe Minas takımları yer alıyor.

Başkent ekibi grup aşamasında 6 Aralık Pazartesi günü TSİ 12.00'de Suntory Sunbirds ve 8 Aralık Çarşamba günü de aynı saatte Sada Cruzeiro Vole ile karşı karşıya gelecek.

Statü

Organizasyonda 6 takım, 2 grupta mücadele edecek. Maçların ardından A ve B grubundan en iyi iki takım yarı finale yükselecek.

Yarı final mücadeleleri çapraz eşleşme sonucu belirlenecek. Kazanan ekipler Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde mücadele edecek.