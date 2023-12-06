Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Japonya'ya mağlup oldu
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen 2023 Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımına 3-0 mağlup oldu. Takım, ikinci maçını Brezilya'dan Sada Cruzeiro Volei takımıyla oynayacak.
Salon: Koramangla
Hakemler: Andrea Pucher (İtalya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
Halkbank : Gordon Perrin, Mert Matic, Micah Ma'a, Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir (Volkan Döne, Aslan Ekşi, Lagumdzija)
Suntory Sunbirds: Taishi, Masaki, Kenya Fujinaka, Kenji, Muserskiy, de Armas (Sosi Fujinaka, Ren, Yuantai)
Setler: 23-25, 23-25, 16-25
Süre: 72 dakika (27, 24, 21)
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen 2023 Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımına 3-0 mağlup oldu.
Halkbank, B Grubu'ndaki ikinci maçını 8 Aralık Cuma günü TSİ 14.30'da Brezilya'dan Sada Cruzeiro Volei takımıyla karşılaşacak.
Turnuvada altı takım üçerli iki grupta mücadele ediyor.
Grup maçlarının ardından en iyi iki takım yarı finale yükselecek.
A Grubu birincisi, B Grubu'nun ikincisi, B Grubu'nun birincisi de A Grubu ikincisi ile yarı final maçı oynayacak.
Organizasyonda yarı final maçları 9 Aralık Cumartesi, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.
Şampiyonada A Grubu'nda ise Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) takımları yer alıyor.