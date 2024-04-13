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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe Parolapara ile play-off finalinde karşılaşacak

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe Parolapara'yla karşılaşacak.

İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Maçı, Ozan Çağı Sarıkaya ve Tuncay Sevim hakem ikilisi yönetecek.

Halkbank, ilk maçta sahasında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yenmeyi başarmıştı.

Seride 3 galibiyete ulaşan ekip, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Voleybol Halkbank Sigorta Spor Güncel Haberler

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