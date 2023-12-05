Halkbank Erkek Voleybol Takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Hindistan'da düzenlenecek olan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Takımın kaptanı Nimir Abdelaziz, başarı için Hindistan'a geldiklerini belirtti.

Türkiye'yi Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın temsil edeceği Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın basın toplantısı, organizasyona ev sahipliği yapacak Hindistan'da gerçekleştirildi.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, maçların oynanacağı Bengaluru kentinde düzenlenen basın toplantısına CEV Başkanı ve FIVB Asbaşkanı Aleksandar Boricic ile turnuvada yarışacak 6 takımın kaptanları ve yetkilileri katıldı.

Halkbank kaptanı Nimir Abdelaziz, toplantıda yaptığı açıklamada Hindistan'a başarı için

geldiklerini belirterek,"Her takımın ideali kupayı kaldırmak. Halkbank olarak biz de bu idealin peşindeyiz. Umarım başaracağız." dedi.

Hindistan'ın çok büyük bir ülke olduğunu dile getiren Abdelaziz, "Şimdilik sadece otel, antrenman ve tekrar otel dizilimini yapıyoruz. Umarım kenti görmeye zaman buluruz. Burada voleybolun gelişmesi hepimizi mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

Halkbank, organizasyondaki ilk maçında yarın Koramangala Indoor Stadı'nda TSİ 14.30'da Japonya'nın Suntory Sunbirds takımıyla karşılaşacak.