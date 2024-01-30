Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda Polonya ekibi Grupa Azoty ZAKSA ile karşılaşacak
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya ekibi Grupa Azoty ZAKSA ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Kedzierzyn-Kozle kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak ve hakemler İtalyan Andrea Puecher ve Çekya'dan Vlastimil Kovar görev alacak. İkinci maç ise 7 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Grupa Azoty ZAKSA ile karşılaşacak.
Kedzierzyn-Kozle kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Maçta hakemler İtalyan Andrea Puecher ve Çekya'dan Vlastimil Kovar görev alacak.
Play-off turunun ikinci maçı 7 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.