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Halkbank Erkek Voleybol Takımı Bruno ile Yollarını Ayırdı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Bruno ile Yollarını Ayırdı

Spor Haberleri

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, iki yıldır kadrosunda yer alan Arjantinli smaçör Nicolas Bruno ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada teşekkür edildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, iki yıldır kadrosunda yer alan Arjantinli smaçör Nicolas Bruno ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli oyuncumuz Nicolas Bruno'ya iki yıl boyunca takıma saha içi ve saha dışında yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür eder, yaşamının bundan sonraki bölümünün başarılarla dolu olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

voleybol Halkbank Sigorta Spor Haberler

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