Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bozidar Vucicevic'le yollarını ayırdı - Haberler

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bozidar Vucicevic'le yollarını ayırdı
AA - Fatih Çakmak - Spor
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Spor Kulübü, Sırp voleybolcu Bozidar Vucicevic ile yollarını ayırdı.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Spor Kulübü, Sırp voleybolcu Bozidar Vucicevic ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımımızda görev yapan Bozidar Vucicevic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Bozidar Vucicevic, Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı olarak görev yaptı.
AA / Fatih Çakmak - Spor