Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka'yı konuk edecek
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Polonya ekibi Bogdanka ile karşılaşacak. Maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda 19.30'da başlayacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.30'da başlayacak.
Grupta 1 galibiyetle son sırada yer alan başkent ekibi, Bogdanka'ya gruptaki ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor