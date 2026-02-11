Haberler

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka'yı konuk edecek

Güncelleme:
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Polonya ekibi Bogdanka ile karşılaşacak. Maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda 19.30'da başlayacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında Polonya ekibi Bogdanka ile karşılaşacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.30'da başlayacak.

Grupta 1 galibiyetle son sırada yer alan başkent ekibi, Bogdanka'ya gruptaki ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
