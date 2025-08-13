Halkbank Erkek Voleybol Takımı 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Bolu'da başlattığı kamp çalışmalarıyla devam ediyor. Antrenmanlar kuvvet istasyonları ve bireysel programlarla yoğunlaşırken, takım fiziksel dayanıklılık ve kuvvet seviyesini artırmayı hedefliyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Bolu'daki kamp çalışmalarıyla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, akşam antrenmanında salonda kuvvet istasyonları ve bireysel programlar eşliğinde çalıştı.

Antrenmanın fiziksel dayanıklılığı artırmak ve kuvvet seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Bolu kampı boyunca hem fiziksel hem de teknik çalışmalarına devam edecek Halkbank, yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.