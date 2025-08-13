Halkbank Erkek Voleybol Takımı 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Bolu'da başlattığı kamp çalışmalarıyla devam ediyor. Antrenmanlar kuvvet istasyonları ve bireysel programlarla yoğunlaşırken, takım fiziksel dayanıklılık ve kuvvet seviyesini artırmayı hedefliyor.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Bolu'daki kamp çalışmalarıyla başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, akşam antrenmanında salonda kuvvet istasyonları ve bireysel programlar eşliğinde çalıştı.
Antrenmanın fiziksel dayanıklılığı artırmak ve kuvvet seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Bolu kampı boyunca hem fiziksel hem de teknik çalışmalarına devam edecek Halkbank, yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor