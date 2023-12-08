Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Sir Sicoma Perugia ile karşılaşacak
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Sir Sicoma Perugia ile karşılaşacak. Sir Sicoma Perugia, A Grubu'nu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi. Maç yarın TSİ 14.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Sir Sicoma Perugia ile karşılaşacak.
Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun A Grubu'nun son maçında ev sahibi ülkeden Ahmedabad Defenders takımı ile İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Perugia karşılaştı.
Rakibini 25-18, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-0 yenerek A Grubu'nu lider tamamlayan Sir Sicoma Perugia, yarı finalde Halkbank'ın rakibi oldu.
Halkbank bugün B Grubu'nda Brezilya'nın Sada Cruzeiro ekibini 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı.
Halkbank ile Sir Sicoma Perugia arasındaki maç yarın TSİ 14.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.