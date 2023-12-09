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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkacak

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Japonya'nın Suntory Sunbirds takımıyla üçüncülük maçında karşılaşacak. Bu sonuçla Halkbank ile Suntory Sunbirds, yarın TSİ 14.30'da üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımıyla karşılaşacak.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Japonya'nın Suntory Sunbirds takımıyla Brezilya'nın Itambe Minas ekibi karşılaştı.

Rakibini 3-2 yenen Itambe Minas, finalde İtalyan ekibi Sir Sicoma Perugia'nın rakibi oldu.

Bu sonuçla Halkbank ile Suntory Sunbirds, yarın TSİ 14.30'da üçüncülük mücadelesine çıkacak.

B Grubu ilk maçında Suntory Sunbirds, Halkbak'ı 3-0 mağlup etmişti.

???????Sir Sicoma Perugia-Itambe Minas final mücadelesi ise TSİ 18.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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