Halkbank, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasının açılış maçında Halkbank, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Alanya Belediyespor ile 6-10 Aralık tarihlerinde Hindistan'da 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Halkbank'ın anlaşması üzerine karşılaşma başkentte oynandı.
Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Zeki Bocutcu, Yıldıray Turan
Brand Group Alanya Belediyespor : Uruarte, Uğur Kılınç, Saadat, Cafer Kırkıt, Emin Gök, Seganov (Çağatay Zeka Kır, İrfan Çetinkaya, Umut Durur, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk)
Halkbank : Aslan Ekşi, Perrin, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Lagumdzija, Doğukan Ulu (Volkan Döne, İzzet Ünver, Ma'a, Tuna Uzunkol)
Setler: 23-25, 24-26, 22-25
Süre: 86 dakika (26, 29, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasının açılış maçında Halkbank, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Alanya Belediyespor ile 6-10 Aralık tarihlerinde Hindistan'da 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Halkbank'ın anlaşması üzerine karşılaşma başkentte oynandı.