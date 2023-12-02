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Halkbank, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

2 Aralık 2023 17:00 Son Güncelleme: 17:02 Abone Ol

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasının açılış maçında Halkbank, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Alanya Belediyespor ile 6-10 Aralık tarihlerinde Hindistan'da 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Halkbank'ın anlaşması üzerine karşılaşma başkentte oynandı.