Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 1/4 Etabı 3'üncü maçında Halkbank sahasında Arkas Spor'u 25-21, 22-25, 26-24, 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve adını Play-Off finaline yazdırdı.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 1/4 Etabı 3'üncü maçında Halkbank sahasında Arkas Spor'u 25-21, 22-25, 26-24, 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve adını Play-Off finaline yazdırdı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off 1/4 Etabı, bugün Halkbank-Arkas Spor eşleşmesinde oynanan 3'üncü maçla sona erdi. 3'üncü maçı kazanarak seride rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off finalinde oynamaya hak kazandı.

Bu sonuçların ardından Halkbank ile Ziraat Bankkart takımları Play-Off finalinde; Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor takımları Play-Off 3'üncülük-4'üncülülük etabında mücadele edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Efeler Ligi, Play Off, Halkbank, Sigorta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title